Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе также считает, что договор о дружбе и сотрудничестве с Россией важен , пишет со ссылкой на .

Так, в комментарии одному из украинских изданий она заявила, что Договор предоставляет дополнительные аргументы для Украины в подаче исков международным инстанциям.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отмечает, несмотря на то, что Россия постоянно нарушает Договор, от него может быть и польза:

«Этот договор давал и продолжает давать нам возможности подавать иски в международные судебные инстанции, ссылаясь в том числе на этот документ, относительно нарушения Россией территориальной целостности и незыблемых границ, которые Россия обязалась уважать», – говорит Климпуш-Цинцадзе.

В то же время, она считает, что Украина вполне может приостановить только отдельные положения этого договора.

«Я думаю, что это не очень частая практика. Это скорее хирургический инструмент, к которому надо отнестись очень взвешенно, но я убеждена, что это вероятно. Эта идея обсуждалась в течение какого-то времени в разных вариантах, и юристы подтверждают, что это возможно», – отмечает вице-премьер.

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