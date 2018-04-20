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Песков заявил, что Путин не говорил с Трампом о проститутках
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20.04.2018 16:53
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Президент России Владимир Путин ни разу не общался с Дональдом
Трампом, пока тот не стал президентом США, заявил спикер президента
РФ Дмитрий Песков. Песков заявил, что Путин не говорил с
президентом США о проститутках Фото: ЕРА Песков уточнил, что не
читал записей Коми, однако опроверг ту их часть, в которой
говорится, что Путин говорил Трампу о "самых красивых
в мире" российских проститутках.Песков отметил, что президент
Путин не говорил такого президенту Трампу и ни разу не общался с
главой США до того, как тот занял пост в Белом доме.Коми был
уволен Трампом с должности директора ФБР 9 мая 2017 года.
Это произошло через несколько дней после того, как он дал
показания в Сенате по поводу хода расследования дела о
возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.В июне
Коми заявил, что записывал разговоры с президентом для
своей защиты. После этого Трамп обвинил экс-главу ФБР в
утечке секретной информации.
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