Президент России Владимир Путин ни разу не общался с Дональдом Трампом, пока тот не стал президентом США, заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков. Песков заявил, что Путин не говорил с президентом США о проститутках Фото: ЕРА Песков уточнил, что не читал записей Коми, однако опроверг ту их часть, в которой говорится, что Путин говорил Трампу о "самых красивых в мире" российских проститутках.Песков отметил, что президент Путин не говорил такого президенту Трампу и ни разу не общался с главой США до того, как тот занял пост в Белом доме.Коми был уволен Трампом с должности директора ФБР 9 мая 2017 года. Это произошло через несколько дней после того, как он дал показания в Сенате по поводу хода расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.В июне Коми заявил, что записывал разговоры с президентом для своей защиты. После этого Трамп обвинил экс-главу ФБР в утечке секретной информации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша песков путин президентом что Теги: мир