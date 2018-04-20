Обломки крейсера нашли примерно в 860 м от побережья Соломоновых островов. Американский крейсер USS Helena затонул 4 июля 1943 года. Большую часть экипажа спасли из воды крейсеры Nicolas и Retford. Другую группу — на следующий день. Но третья группа провела почти 5 дней в спасательных плотах, в результате чего часть пострадавших погибла. Всего 165 членов экипажа выжили.

Обгоревшие, обезвоженные и истощенные люди в конце-концов добрались до острова Велла-Лавелл. Морякам приходилось идти по острым коралловым рифам, чтобы добраться до острова в джунглях, который, как они знали, был занят японскими войсками. Они прятались в джунглях, пока их не обнаружили туземцы. Питались кокосами.

Австралийский миссионер-методист по фамилии Сильвестр и еще два австралийца помогали организовать их спасение спустя 20 дней после того, как их корабль затонул.

«Одна из замечательных историй не столько об морской войне, как об стойкости экипажа после того, как корабль затонул, — сказал пресс-секретарь Пола Аллена, Гринли. — Это действительно звучит, как сценарий для кино».

USS Helena был назван в честь столицы Монтаны, Гелены.

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