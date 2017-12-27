Отныне они будут находиться под домашним арестом

Такое решение об изменении меры пресечения для обвиняемых титушок приняли судьи Мартынов и Линник Шевченковского районного суда Киева во вторник 26 декабря. При этом, Линник - автор приговора с условным сроком "титушководу" Крысин, который участвовал в нападении на Еремея на этом же перекрестке в это же время, сообщают "Тексты" со ссылкой на руководителя отдела прокуроров Департамента специальных расследований Алексея Донского.

Суд обязал Костенко и Гебана не общаться со свидетелями обвинения, сдать загранпаспортов, отлучаться из Киева без разрешения суда и носить электронный браслет.

В то же время, "Тексты" со ссылкой на источники сообщают, что по состоянию на вечер 26 декабря браслеты подсудимым с такими фамилиями в Нацполиции не одевали. Обычно одевание браслетов происходит с некоторой задержкой из-за недостатка браслетов и их постоянные поломки.

В чем их обвиняют

Трех титушок - Костенко, Гебана и Погребного (последний оказался под домашним арестом еще раньше) судят за нападения с использованием огнестрельного оружия близко Майдана вечером 18 февраля 2014. Огнестрельные ранения от Костенко, Гебана и Погребного в этом эпизоде ​​получили шесть майдановцев. Это произошло на перекрестке Большой Житомирской и Владимирской.

По версии прокуратуры, используя холодную (дубинки и другие предметы) и огнестрельное нарезное (пистолеты и карабины) оружие, титушки совершали нападения на протестующих возле верхнего выхода из Майдана, неподалеку от Михайловской площади.

"Они обвиняются в завершенном покушении на убийство, поскольку их замыслу было именно убийство, и они сделали все действия, которые считали нужными, чтобы осуществить свой замысел. Однако смерть людей не наступила по независящим от нападавших факторы - вовремя оказанную медицинскую помощь" , - рассказал журналистам прокурор по делу Валерий Смирнов.

По его словам, в целом от огнестрельных ранений, вызванных подсудимыми Гебаном, Костенко и Погребным, пострадали шесть человек. Были и другие пострадавшие - от побоев дубинками и другим оружием.

Среди пострадавших от действий титушок были тяжело ранены.

Кроме того, между выдвинутых Костенко, Гебану и Погребной обвинений есть статьи уголовного кодекса о незаконном препятствовании митингам и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Связь с делом Крысина и Еремея

Именно нападения этих титушок и их подельников на Большой Житомирской пытался снять на видео Вячеслав Еремей, после чего "титушковод" Крысин вместе со своими подчиненными вытащили его из машины, ранили и избили.

В результате нападения Еремей погиб, а Крысин днях объявили приговор за эти события. Крысина признали виновным в хулиганстве и приговорили условный срок. Приговор Крысин вынес судья Линник.

Напомним, Крысин признал, что он собрал титушок на перекрестке Большой Житомирской и Владимирской в ​​ту ночь на заказ, за ​​которое получил 20 000 долларов.

Суд Костенко, Гебана и Погребного сорвали присяжные

Аргументация судей Мартынова и Линника, которые отпустили из СИЗО обвиняемых титушок, заключалась в том, что суд безрезультатно продолжается уже 2,5 года, и все время они находятся в СИЗО, говорит Алексей Донской.

Для Костенко и Гебана действует закон Савченко, поскольку он был принят в то время, когда они находились под арестом. А это значит, что за ним они уже провели за решеткой без приговора 5 лет, якобы нарушает разумные сроки. Это и стало поводом изменить содержание под стражей в СИЗО на домашний арест.

Постановление суда, которым Костенко и Гебану меняют меру пресечения на домашний арест. Фото: Виктория Дейнека

В то же время, прокурор по делу Валерий Смирнов говорит, что дело так затянулась из-за поведения присяжных. Ранее заседание часто происходили из-за их неявки. А потом один из присяжных и вовсе отказался участвовать в рассмотрении, и дело из-за этого вынуждены рассматривать заново.

"Осенью изменился состав присяжных, и дело начало слушаться заново. По состоянию на сейчас, уже зачитали обвинительный акт, договорились о порядке рассмотрения материалов. Есть рассматривать все материалы сначала из-за изменения состава присяжных. Новый состав должен слушать все заново" , - рассказывает Смирнов.

Однако решение о мерах в судах, которые слушаются присяжными, все равно принимаются судьями, объясняет прокурор.

Как удалось узнать журналистам из собственных источников, преимущественно заседания отменяли из-за неявки присяжных Лопады и Еремы. В дальнейшем Ярема написал заявление о том, что не будет участвовать в деле. Его заменили. Однако в составе остался присяжный Лопада, который часто не появлялся. Поэтому существует риск дальнейшего затягивания розляду.

Апелляция относительно меры пресечения невозможна

Решение судьей Мартынова и Линника о том, что Костенко и Гебан отныне будут находиться под домашним арестом, невозможно обжаловать в апелляционной инстанции, поскольку оно принималось уже во время стадии судебного рассмотрения дела.