С известной украинской певицей Ани Лорак на концерте в российской Пензе произошел курьезный случай - во время выступления к ней ради селфи пробрался бессовестный любитель.

Согласно видео, обнародованному в Instagram, фаната испонительницы пытался остановить охранник.

"В конце программы представители Лорак попросили охранников ослабить оцепление - чтобы все желающие смогли вручить Ани цветы. Но вскоре секьюрити пожалели об этом", - отмечается в сообщении.

Судя по ролику, Лорак очень удивилась произошедшему, однако была не против такого порыва и позволила парню сделать совместное селфи на сцене.

Фанаты певицы назвали парня "поклонник-счастливчик".

"А что хотела? Вышла бы на сцену без купальника - было бы еще интересней... " - написал один из пользователей.

"Я сам вышел на сцену и сам ушел с нее. Охранник только и сказал так больше не поступать, и после этого я вернулся на то же самое место, на котором был до того, как вышел на сцену", - рассказал якобы тот самый любитель, у которого теперь есть селфи с Ани Лорак.

"Да, Ани удивилась когда я вышел на сцену, но отреагировал довольно нормально. Даже дала возможность сделать спокойно фото, успокоив охрану, что все нормально. Выступление я не срывал, ибо в тот момент она исполняла последнюю песню и уже представляла свою команду", - добавил парень.

Как сообщал svodka.net ранее, украинская певица Вера Брежнева во время концерта упала под сцену .

На Ани Лорак (@anilorak) во время концерта набросился любитель. ЧП случилось в Пензе, где певица выступала со своим шоу #DIVA. В конце программы представители Лорак попросили охранников ослабить оцепление – чтобы все желающие смогли вручить Ани цветы. Но вскоре секьюрити пожалели об этом. Подробности - уже скоро на сайте StarHit.ru. #анилорак Публикация от Starhit.ru|Новости Шоу-бизнеса (@starhit.ru) 19 Апр 2018 в 2:28 PDT

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