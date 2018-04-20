Компания Google разработала новый формат обмена сообщениями Chat, который в дальнейшем может заменить привычную систему SMS. Об этом пишет The Verge.

Chat основан на стандарте Rich Communication Services (RCS), созданном в 2012 году. Он позволяет не только обмениваться текстовыми сообщениями, но и создавать групповые чаты. Новый стандарт будет продвигаться на смартфонах на базе Android. Трафик в RCS будет незашифрованным, как и в обычных SMS, информирует svodka.net.

Издание отмечает, что Chat — это не замена iMessage для iOS или классических мессенджеров, а это именно новый формат встроенных в операционную систему смартфонов и тарифов операторов система.

Ранее компания goTenna представила устройство, позволяющее владельцам смартфонов обмениваться текстовыми сообщениями даже в тех случаях, когда нет связи. Оно использует для коммуникации доступные ультравысокие частоты (УВЧ). У него нет внешней антенны, это значит, что оно компактное, и при этом зона действия не ограничена одним государством.

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