Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, в тройку лидеров, которым больше только доверяют россияне, попали, кроме президента Владимира Путина, министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Путину доверяют 49,3% опрошенных Фото: kremlin.ru На вопрос, кому они доверяют из политиков, 17 марта, за день до выборов, Путина назвали 55,3% опрошенных, а 8 апреля – 49,3%.Рейтинг доверия нынешнему президенту РФ падал каждую неделю: 25 марта ему доверяли 53,6%, а 1 апреля – уже 51,3%.Путин является лидером доверия между опрошенных ВЦИОМ россиян. На втором месте по состоянию на 8 апреля находится министр обороны России Сергей Шойгу (19,1%), на третьем – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (18,2%).Лидером рейтинга недоверия стал руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Среди тех, кому они не доверили бы принимать важные государственные решения, Жириновского указали 33,6% респондентов.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. По данным Центризбиркома России, за Путина проголосовали 76,69% избирателей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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