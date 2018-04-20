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После выборов президента РФ доверие к Путину снизилось на 6% – опрос
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20.04.2018 17:01
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Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного
мнения, в тройку лидеров, которым больше только доверяют россияне,
попали, кроме президента Владимира Путина, министр обороны Сергей
Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Путину доверяют 49,3% опрошенных
Фото: kremlin.ru На вопрос, кому они доверяют из политиков, 17
марта, за день до выборов, Путина назвали 55,3% опрошенных, а 8
апреля – 49,3%.Рейтинг доверия нынешнему президенту РФ падал
каждую неделю: 25 марта ему доверяли 53,6%, а 1 апреля – уже
51,3%.Путин является лидером доверия между опрошенных ВЦИОМ
россиян. На втором месте по состоянию на 8 апреля находится министр
обороны России Сергей Шойгу (19,1%), на третьем – министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров (18,2%).Лидером рейтинга недоверия
стал руководитель ЛДПР Владимир Жириновский. Среди тех, кому они не
доверили бы принимать важные государственные решения, Жириновского
указали 33,6% респондентов.Президентские выборы в РФ прошли 18
марта – в годовщину аннексии Крыма. По данным
Центризбиркома России, за Путина проголосовали 76,69% избирателей.
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