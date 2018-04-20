Бабушкинский райсуд Днепра избрал подозреваемому в ДТП в Кривом Роге меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области, передает

"Сегодня, 20 апреля, Бабушкинский районный суд г. Днепра избрал водителю автомобиля Mazda в режиме видеоконференции меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, что во время судебного заседания сторона защиты подозреваемого в ДТП в Кривом Роге Днепропетровской области ходатайствовала о проведении слушания в закрытом режиме. Суд это ходатайство удовлетворил частично. Следовательно, решением суда было запрещено осуществлять онлайн-трансляцию заседания.

Как сообщал , ДТП в Кривом Роге с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса произошла утром 17 апреля. В результате аварии погибли 8 человек. Впоследствии в больнице Кривого Рога 18 апреля от полученных в результате ДТП травм скончался мужчина 1970 года рождения.

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