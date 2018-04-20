Американские ученые утверждают, что после смерти человек, равно как и животные, возрождаются, но уже в иной реальности. Научные работники из Университета Северной Каролины сделали сенсационное заявление.

По их мнению, человек после смерти не перестает существовать, а попадает в параллельное пространство. Мало того, они считают, что люди имеют шанс воскреснуть после смерти, пишет со ссылкой на .

В частности, профессор этого вуза Роберт Ланц провел исследование, в рамках которого сравнил жизнь человека и растения. В итоге он пришел к выводу, что люди, как и растения, «увядают» для того, чтобы вновь «расцвести» в будущем. Ланц заявил, что ему удалось доказать свои доводы с помощью теории биоцентризма.

Ученые из Калифорнийского университета ранее заявили о существовании параллельных миров. Они изучили микрочастицу, которая может существовать в двух состояниях одновременно и, соответственно, находиться в одно время в разных местах. В итоге ученые пришли к выводу, что в некоторых параллельных мирах на современной Земле могут даже до сих пор обитать динозавры.

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