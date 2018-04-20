Известная актриса Рэйчел Вайс, которая состоит в браке с актером Дэниелом Крейгом, рассказала о беременности первым общим с супругом ребенком. Об этом сообщает New York Times .

"Я скоро выйду в свет. Мы с Дэниелом невероятно счастливы - у нас родится дитя. Мы с огромным нетерпением ждем встречи с ним или с ней. Это просто невероятно" - сказала она.

Известно, что этот ребенок станет первым совместным у пары. У Вайс в возрасте 48 лет есть 11-летний сын Генри от бывшего бойфренда - режиссера Даррена Аронофски. У 50-летнего Крейга, есть 25-летняя дочь Элла от первого брака - с актрисой Фионой Лаудон.

Также напомним, что в прошлом году появлялись слухи о разводе звездных супругов.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Соединенных Штатах Америки в семье Джей и Катери Швандт из Мичигана, которая воспитывает 13 сыновей, родился еще один мальчик .

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