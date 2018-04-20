Страна более эффективно инвестировала государственные средства, в особенности в инфраструктуру, и продемонстрировала большую открытость к инновациям и иностранным инвестициям.

Испанский ВВП на душу населения в 2017 году по паритету покупательской способности превысил подобный показатель в Италии впервые как минимум с 1998 года, информирует svodka.net.

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Об этом сообщается в отчете МВФ.

По прогнозам Фонда, через 5 лет испанский показатель будет на 7% выше итальянского, хотя еще десять лет назад Италия была впереди на 10%. Эксперты МВФ также прогнозируют, что к 2023 году Италию обойдут такие страны, как Словакия и Чехия.

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«Экономический рост в Испании находится на более позитивной и убедительной траектории, чем в Италии, как минимум с 2011 года, так что этого следовало ожидать», — отметил Карневале Маффе, профессор школы менеджмента при Университете Боккони в Милане Карло-Альберто.

Стагнация в итальянской экономике стала одной из основных причин политических противоречий. Итальянцы теряют веру в способность традиционных партий вернуть страну к росту и обеспечить население рабочими кое-где. По этой причине в стране повышается слава популистских и оппозиционных политических сил.

Огромный госдолг Италии, который уступает только греческому в соотношении к ВВП, считается одним из основных рисков для еврозоны в целом. По мнению старшего экономиста KBC Ливена Ноппе, такая ситуация сохранится, если итальянское правительство не возьмет курс на структурные реформы.

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Вместе с тем Испания с 2015 года увеличивает ВВП быстрее, чем Германия, Франция и Великобритания, однако объем испанской экономики по-прежнему лишь на 2% превышает показатель 2007 года.

Как сообщали новости мира, в конце 1990-х годов Италия, третья по величине экономика еврозоны, опережала Испанию по объему ВВП в два раза. В сравнении с 2000 годом итальянская экономика увеличилась лишь незначительно, тогда как основные страны еврозоны выросли на 25%, а Испания продемонстрировала рост на 35%.

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