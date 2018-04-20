Сотрудник прокуратуры Донецкой области, который в 2016 году победил в конкурсе по трудоустройству в органах прокуратуры, ранее входил в ряды боевиков "ДНР" и дежурил на блокпостах противника. Прокурору уже сообщили о подозрении Фото:Gordonua.com "К сожалению, конкурсы – не всегда залог успеха. И все тайное рано или поздно становится явным. Благодаря сотрудничеству прокуратуры Донецкой области с другими правоохранительными органами разоблачен госслужащий-оборотень", – написал прокурор. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2266492800244500&id=100006514053852 Он рассказал, что сотрудник исполнительной службы Главного управления юстиции Донецкой области в 2016 году участвовал в конкурсе для трудоустройства в органах прокуратуры, куда был устроен с 2017 года."Установлено, что в 2014 году этот государственный служащий входил в состав "ДНР". Длительный промежуток времени осуществлял вооруженное патрулирование блокпостов "ДНР" для противодействия подразделениям Министерства внутренних дел и Вооруженных сил Украины", – отметил Бондаренко.Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статье Уголовного кодекса Украины "участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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