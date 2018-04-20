В Киеве задержали мужчину, который изготовлял на съемной квартире наркотики в отдельно крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

"Правоохранители разоблачили противоправную деятельность 33-летнего киевлянина, который в арендованной квартире в Днепровском районе столицы устроил лабораторию по изготовлению амфетамина в отдельно крупных размерах", - рассказали в полиции.

Также стало известно, что за один раз мужчина мог изготовить около 1,5 кг амфетамина.

Стоит отметить, что правоохранители провели в квартире мужчины обыски и изъяли более 2 кг амфетамина в кристаллическом и жидком состояниях, специальное оборудование для синтеза психотропа, а также более 5 литров фенилнитропропена - прекурсора, используемого для изготовления психотропного вещества. На "черном" рынке стоимость такой партии составила бы около миллиона гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал svodka.net ранее, в Ровенской области врач областной больницы поставлял наркотические и психотропные вещества заключенным исправительной колонии .

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