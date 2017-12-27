В среду, 27 декабря, стало известно, что Кабинет Министров уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву, передают Украинские Новости.

Известно, что соответствующее решение было принято на заседании правительства, об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Дееву уволили по собственному желанию", - сказал он.

Кабмин назначил Дееву замминистра внутренних дел по евроинтеграции 26 октября 2016 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Елена Фисюн приобрела за 11 миллионов гривен лот на сайте публичных закупок Prozorro, который предоставляет право на завтрак с заместителем главы МВД Анастасией Деевой.

При этом представитель состоятельного покупателя отметила, что ее клиент воспринимает встречу с Деевой как свидание. Раскрыть личность покупателя завтрака Фисюн отказалась, но указала, что мужчина не знаком с Анастасией лично.

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