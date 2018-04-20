Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZAXID.NET, примерно через час после публикации депутат удалила свой сообщение.

Фото Адольфа Гитлера с приветствием ко дню рождения, которое распространила Батюк, опубликовала 27-летняя Иванка Белая-Кондратьева из Кривого Рога. В ее профиле также указано, что она работает в ВО «Свобода».

Отмечается, что 28-летняя учительница истории и заместитель директора львовской школы №100 по воспитательной работе Марьяна Батюк стала депутатом Львовского горсовета в 2015 году от партии ВО «Свобода». В качестве депутата больше только запомнилась инициативой вывесить красно-черный флаг ОУН-УПА на башне львовской Ратуши и на флагштоке на Высоком замке, однако депутаты горсовета ее не поддержали. Эта же депутат недавно зарегистрировала проект постановления Львовского горсовета о запрете исполнения песен на русском языке, однако будут ли рассматривать этот проект постановления на ближайших заседаниях сессии ЛГС депутаты, пока не известно.

Директор школы №100 Василий Староста в комментарии ZAXID.NET сказал, что проведет профилактическую беседу с Марьяной Батюк относительно распространенного ею сообщения.

«Я считаю, что это недопустимо, если человек пишет что-то, что противоречит политике государства и определенным международным нормам», — сказал он.

Позже мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в ближайшее время городское управление образования примет решение о том, оставлять ли Марьяну Батюк в должности заместителя директора школы после этого инцидента.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира