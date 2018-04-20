Компания Apple представила обновленного робота Дейзи, способного разбирать 200 iPhone в час. Об этом пишет The Verge.

Устройство предназначено для разборки утилизированных устройств. Оно может различать девять моделей iPhone, разбирать их, а в последствии разбирать компоненты. После переработки компания будет использовать эти компоненты для создания новых деталей для iPhone, информирует svodka.net.

Дейзи разработана инженерами Apple на базе предыдущей модели устройства для разборки iPhone — Лиам, которого показали в 2016 году.

Недавно стало известно, что все магазины, заводы и сервера Apple перешли на использование «зеленой энергии». Несмотря на сомнение многих экспертов и критиков, глава компании Тим Кук заявил, что Apple делает все возможное, чтобы эти слова были правдой. «Мы будем настаивать на том, чтобы материалы для наших продуктов создавались только при помощи возобновляемых источников энергии, поскольку знаем, что от этого зависит будущее», — сказал Кук.

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