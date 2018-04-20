Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения 13 задержанным одесским активистам в виде домашнего ареста. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе суда.

Судьи Киевского районного суда города Одесса завершили рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения в отношении 13 подозреваемых в совершении хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст.296 УК Украины).

"По результатам рассмотрения всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, то есть с 21:00 до 07:00", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате стрельбы 17 апреля на территории автостоянки "ОО Защита Одесса" пострадали три человека. Все они госпитализированы. На месте происшествия правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли из травматического оружия.

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