Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган уточнила, что требование об экстрадиции подозреваемого в организации титушек на Майдане Армена Саркисяна Генеральная прокуратура направила во Францию 16 апреля. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 13 апреля Саркисян заявил, что находится в России и не был задержан во Франции Скриншот: Gorlovka UA / YouTube Она подчеркнула, что обращение отправили 16 апреля.12 апреля о задержании Саркисяна во Франции сообщил парламентарий от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.Глава МВД Арсен Аваков рассказал, что у Саркисяна есть два паспорта – армянский и украинский. Во Франции ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства выполнять все судебные предписания до 19 мая. К этому времени Генпрокуратура Украины должна прислать документы о его экстрадиции, заверил Аваков. 13 апреля Саркисян в комментарии изданию LB.ua заявил, что находится в России и не был задержан во Франции.В этот же день в Нацполиции заявили, что французские правоохранители подтвердили задержание организатора титушек, однако у заключенного под арест обнаружили документы на имя Армена Саргасяна. До этого украинские правоохранители заявляли, что задержанного зовут Армен Саркисян.14 апреля "Громадське" со ссылкой на источник сообщило, чтоукраинские правоохранители отправят французским коллегам фото Саркисяна для идентификации.Кроме организации титушек во времена Майдана, Саркисяна "подозревают в организации взрывов и других противоправных действий, направленных на организацию опасных мероприятий для украинцев".В приговоре Юрию Крысину, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, упоминалось, что именно Саркисян поручил ему за $20 тыс. собрать группу титушек для противодействия активистам Евромайдана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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