Реакция россиян на события в Украине продемонстрировала, что люди
"давно потеряли возможность разговаривать" друг с другом, отметил
публицист и писатель Виктор Шендерович. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Шендерович: У нас тут абсолютный
распад Фото: Светлана Большакова / Facebook "Что касается России,
то мы как нация разорваны в клочья. Мы давно уже потеряли
способность разговаривать. У нас тут абсолютный распад. Не Facebook
в этом виноват, он лишь проявил полное отсутствие какой бы то ни
было толерантности и уважения к чужому мнению", – сказал он.По
словам писателя, россияне "способны расплеваться по совершенно
ничтожному поводу".Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Согласно
опросу, проведенному в сентябре 2017 года Киевским международным
институтом социологии и российской исследовательской организацией
"Левада-центр", в России хорошо или очень хорошо относились к
Украине 32% граждан, а плохо или очень плохо – 53%.
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