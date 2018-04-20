Реакция россиян на события в Украине продемонстрировала, что люди "давно потеряли возможность разговаривать" друг с другом, отметил публицист и писатель Виктор Шендерович. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шендерович: У нас тут абсолютный распад Фото: Светлана Большакова / Facebook "Что касается России, то мы как нация разорваны в клочья. Мы давно уже потеряли способность разговаривать. У нас тут абсолютный распад. Не Facebook в этом виноват, он лишь проявил полное отсутствие какой бы то ни было толерантности и уважения к чужому мнению", – сказал он.По словам писателя, россияне "способны расплеваться по совершенно ничтожному поводу".Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Согласно опросу, проведенному в сентябре 2017 года Киевским международным институтом социологии и российской исследовательской организацией "Левада-центр", в России хорошо или очень хорошо относились к Украине 32% граждан, а плохо или очень плохо – 53%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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