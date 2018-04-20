Американский режиссер и сценарист Уильям Фридкин, который в 1973 году снял классический фильм ужасов "Изгоняющий дьявола", создал новую ленту о священнике-экзорцисте. Об этом сообщает Reuters .

В этот раз героем документальной картины стал настоящий человек - священник Габриэль Аморт из Италии, который скончался в 2016 году. Представители прессы называли его главным специалистом по изгнанию демонов в Ватикане.

Фридкин поддерживал дружеские отношения с Амортом и верит, что тот на самом деле был экзорцистом. Священник разрешил режиссеру снять "изгнание демонов" из 46-летней итальянки за четыре месяца до смерти. В фильм также вошли беседы с экспертами.

"Ужас, который я испытал, превратился в сочувствие боли, которую она испытывала", - рассказал Фридкин и добавил, что не сомневался в одержимости женщины.

Премьера документального фильма "Дьявол и отец Аморт" состоится уже на этих выходных в Нью-Йорке и Лос-Анджелессе.

Как сообщал svodka.net ранее, американская стриминговая платформа Netflix обнародовала рейтинг десяти фильмов ужасов , которые, по мнению его аудитории, являются слишком страшными.

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