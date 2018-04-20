Аграрные ассоциации направили официальное обращение Гройсману

Крупнейшие аграрные ассоциации, входящие в состав ОС «Всеукраинский аграрный форум»: Всеукраинская аграрная рада (ВАР), Аграрный союз Украины, Всеукраинская ассоциация сельских и поселковых советов, Украинская аграрная конфедерация и Украинский клуб аграрного бизнеса направили официальное обращение на имя премьер-министра Владимира Гройсмана с призывом разобраться в проблемной ситуации, которая сложилась на отечественном рынке из-за запрета ввоза в Украину некоторых минеральных удобрений.

Об этом сообщает пресс-служба ВАР, передает издание Agravery.

Так, 26 марта Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о продлении действия антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) из России, повысив пошлины на импорт аммиачной селитры из России до 42,96%.

Вместе с тем еще с начала марта текущего года в Украине начал действовать запрет на импорт сульфата аммония и смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не удобрениями. То есть в отношении некоторых удобрений применяются сразу две взаимоисключающие санкции: запрет ввоза на таможенную территорию Украины и антидемпинговую пошлину.

При этом существует путаница с конкретным перечнем и описанием удобрений, к которым применяются ограничительные меры, считают аграрии.

Как отмечается, отечественные аграрии выступают против введенных ограничений, поскольку они приведут к значительному росту цен на удобрения национальных производителей, дефицита на рынке удобрений и девальвации гривны, что скажется не только на уменьшении бюджетных и валютных поступлений, но и на повышении уровня безработицы и, в свою очередь, негативно повлияет на национальные интересы и уровень экономического роста.

Кроме того, сельхозпроизводители обращают внимание на то, что, несмотря на осуществляемые Украиной активные меры в ответ на введение Россией ответных торговых запретов и ограничений, вне внимания правительства остается ситуация, которая сложилась с импортом в Украину российского аммиака.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, на сегодняшний день наблюдается значительное увеличение импорта аммиака. В частности, в период с 2015 по 2017 годы импорт аммиака из России вырос в 6 раз — до 437 тыс. т с 64 тыс. т. Данная ситуация — введение запретов и пошлин на одну продукцию и игнорирование и не введение на другую — демонстрирует избирательный подход украинских властей к введению санкций против российских компаний.

Аграрные ассоциации обращают внимание правительства на то, что указанная ситуация с увеличением импорта аммиака из России, не должна оставаться без внимания Кабинета министров Украины, ведь также касается необходимости обеспечения национальной безопасности Украины.

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