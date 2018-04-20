Средний размер субсидий на ЖКУ в марте 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 62%, в то же время размер субсидий, предоставляемых наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива увеличился на 8,7%, передает со ссылкой на Госстатистики.

“Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 62% и составил 480,8 грн. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство, предоставляемых наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, в марте 2018 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 8,7% и составил 3 100,6 грн”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в марте 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 6 597,1 тыс. домохозяйств (44% от общего количества домохозяйств страны). Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-марте 2018 года составила 471,1 млн грн, в соответствующем периоде 2017 года — 2065,7 млн грн.

Кроме того, в январе-марте 2018 года 229,4 тыс. домохозяйств были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Количество таких домохозяйств по сравнению с соответствующим периодом 2017 увеличилось в 2,2 раза.

За этот период сумма субсидий наличными, полученных домохозяйствами, составила 438,8 млн грн, за соответствующий период 2017 года — 273,8 млн грн.

Напомним, по словам вице-премьер-министра Павла Розенко, на сегодняшний день нет поводов для глобальных изменений в системе начисления субсидий.

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