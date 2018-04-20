Прокуратура добилась возвращения комплекса "Феофания" в государственную собственность.

Об этом она сообщила на своей официальной странице в Facebook, передает со ссылкой на .

Возвращенное имущество теперь принадлежит Национальной академии наук Украины. Его стоимость составляет более 182 млн гривен.

"За принципиальной позиции прокуратуры города в суде в государственную собственность истребовано недвижимое имущество - гостиница "Феофания" и ресторан гостиницы "Феофания", общей площадью 6620,7 кв.м и стоимостью более 182 млн грн, расположенного по ул. Метрологической, 14-Б в г. , которое выбыло в частную собственность на основании отмененного решения суда", - написала пресс-служба прокуратуры.

В 2013 году частное предприятие зарегистрировало комплекс "Феофания" за собой на основании уже недействительного судебного решения.

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