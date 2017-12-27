|Либеральные кобы боятся появление товарища Грудинина в кандидаты президента России
|27.12.2017 14:50
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Вчера ночью в программе на ТВ у В.Соловьева была беседа с П. Грудининым. Весьма достойное противостояние товарища Грудинина вопросам представителя правящей памяти.
Понятно, почему вечер у Соловьева начинается в ночное время. Чем больше спят в это время товарищей и трудящихся с заводов, и пароходов, тем спокойнее господам от власти. При этом этих господ либералов никто не упрекнет, что в стране отсутствует демократия, так как оппозиции дают высказаться на государственных каналах телевидения.
Комментарии на ютюбе к этому сюжету показывают, что накал страстей в ходе выборной компании будет расти.
текст Damkin
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