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Либеральные кобы боятся появление товарища Грудинина в кандидаты президента России
27.12.2017 14:50

Вчера ночью в программе на ТВ у В.Соловьева была беседа с П. Грудининым. Весьма достойное противостояние товарища Грудинина вопросам представителя правящей памяти.

Понятно, почему вечер у Соловьева начинается в ночное время. Чем больше спят в это время товарищей и  трудящихся с заводов, и пароходов, тем спокойнее господам от власти. При этом этих господ либералов никто не упрекнет, что в стране отсутствует демократия, так как оппозиции дают высказаться на государственных каналах телевидения.

Комментарии на ютюбе к этому сюжету показывают, что накал страстей в ходе выборной компании будет расти.

    текст Damkin

     

     

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