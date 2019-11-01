|Украина не будет восстанавливать Донбасс - "пусть агрессор платит"
|01.11.2019 07:39
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Министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен за свой счет восстанавливать неподконтрольные территории Донбасса, даже если они вернутся в Украину.
По мнению Криклия, это деньги в Донбасс Украина готова будет вкладывать, только если Россия выплатит "репарации".
Об этом он сказал в эфире шоу "Право на власть".
По словам Криклия, правительство имеет намерения восстанавливать только подконтрольную часть региона - причем не за свой счет. Для этого в Кабмине планируют привлечь инвесторов.