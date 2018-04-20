|Смертельное ДТП в Кривом Роге: суд избрал подозреваемому меру пресечения
|20.04.2018 17:30
|
В пятницу, 20 апреля, Бабушкинский районный суд Днепра избрал меру пресечения подозреваемому по делу о ДТП в Кривом Роге. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
По данным правоохранителей, суд оставил водителя автомобиля Mazda под стражей без возможности внесения залога.
"Сегодня, 20 апреля, Бабушкинский районный суд Днепра избрал водителю автомобиля Mazda в режиме видеоконференции меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.
Как сообщал svodka.net, в Кривом Роге возросло количество жертв дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и автобуса, произошедшего во вторник, 17 апреля.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Поделитесь статьей с друзьями