В пятницу, 20 апреля, Бабушкинский районный суд Днепра избрал меру пресечения подозреваемому по делу о ДТП в Кривом Роге. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, суд оставил водителя автомобиля Mazda под стражей без возможности внесения залога.

"Сегодня, 20 апреля, Бабушкинский районный суд Днепра избрал водителю автомобиля Mazda в режиме видеоконференции меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net, в Кривом Роге возросло количество жертв дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки и автобуса , произошедшего во вторник, 17 апреля.

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