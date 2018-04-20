Нацагентство по предотвращению коррупции обнаружила ложные сведения в декларации народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Вадима Рабиновича.

Об этом пресс-служба НАПК.

Так, во время полной проверки декларации народного депутата за 2015 год выяснилось, что Рабинович указал в ней ложную информацию о принадлежащих ему корпоративных правах в уставном капитале ООО «Ньюс Нетворк». Он написал, что владеет 50% компании, хотя на самом деле ему принадлежат все 100%.

В агентстве отметили, что стоимость сокрытой доли уставного капитала составляет 600 тысяч гривен.

Отчет о проверке декларации Рабиновича НАПК передало в Национальное антикоррупционное бюро. При этом в ведомстве подчеркивают, что утверждение обоснованного заключения и направление его в правоохранительные органы не означает признание лица виновным, а лишь является основанием для проведения досудебного расследования.

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