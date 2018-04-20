Мировая премьера фильма "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы состоится в рамках 71-го Каннского фестиваля. Об этом сообщает со ссылкой на "Артхаус Трафик".

Сообщается, что фильм "Донбасс" будет открытием программы "Особый взгляд". Сценарий фильма основан на документальных материалах и рассказывает о событиях на востоке Украины.

"Я счастлив, что смогу поделиться фильмом с самой требовательной, иcкушенной и сопереживающей публикой – жюри и зрителями Каннского фестиваля. Для меня очень важно обратить внимание творцов и политиков на проблему Донбасса. Насколько я могу судить, это главная проблема нашего времени. Речь идет не об одном регионе, стране или политической системе; речь о человечестве и цивилизации в целом. О каждом из нас – сегодня", - заявил Лозница.

Напомним, в четверг первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов, выступая на конференции "Культурное пространство народов России и Донбасса" в Москве, заявил, что события последних лет на Донбассе "достойны того, чтобы снять о них хороший художественный фильм или сериал".

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