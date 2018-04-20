|Участника смертельного ДТП в Кривом Роге взяли под стражу
|20.04.2018 17:36
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https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/posts/911962795631042
"Громадське" информирует, что под стражей подозреваемый будет находиться до 13 июня.Решение было принято с учетом рекомендации врачей.Спикер Национальной полиции Ярослав Тракало информировал, что у мужчины которого задержали после ДТП, ухудшилось состояние здоровья и его госпитализировали.ДТП в Кривом Роге произошло утром 17 апреля. На перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и автобус, который перевозил сотрудников одного из местных предприятий. В результате происшествия погибли девять человек, 21 человек пострадал.18 апреля в полиции сообщили, что водителю Mazda объявили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек.В больнице подозреваемый находится под конвоем.
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