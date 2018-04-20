Президент Петр Порошенко предложил парламенту разрешить лишать гражданства Украины у жителей аннексированного Россией Крыма, которые принимали участие в российских «выборах».

Об этом говорится в законопроекте №8297, зарегистрированном на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что получение российского гражданства крымчанами в результате противоправных действий оккупационной администрации не будет считаться добровольным.

Однако, основанием для потери гражданства Украины станет использования избирательного или другого права, предоставляемого им «иностранным гражданам». Такая информация должна быть подтверждена данными публичных реестров или официальных изданий и сайтов государственных органов.

Также основанием будет использование при въезде/выезде и на территории Украины иностранного паспорта, что зафиксировано государственной пограничной службой.

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