Для власти удобнее и эффективнее было бы проводить досрочные выборы не в сентябре, а летом, но в любом случае вероятность подобных выборов – невысока, как и отставка премьера Гройсмана.

В украинской власти продолжаются тайные подковерные игры. Вечером во вторник, 17 апреля, в Администрации президента состоялась закрытая встреча президента Петра Порошенко и почти только состава правительства, сообщили СМИ.

При этом встречу инициировал глава государства. Как сообщали источники, целью было обговорить ход реформ, предложение президента о создании Автокефальной православной церкви и вопрос координации действий между органами власти.

На встрече присутствовало руководство администрации Порошенко, премьер Владимир Гройсман и почти все министры. При этом не было глав МВД Арсена Авакова, Минфина Александра Данилюка и Мининфраструктуры Владимира Омеляна, которые пребывают с рабочими визитами вне Украины.

В тот же день известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что во власти готовятся радикальные перемены, которые якобы произойдут уже в ближайшие месяцы.

«По моей информации, 40 минут назад на самом высоком уровне принято решение о том, что внеочередные парламентские выборы на Украине состоятся в середине сентября» – написал Гордон на своей странице в Facebook.

Помимо этого, как рассказали Гордону источники, в ближайшие месяц-два произойдут отставка премьера Владимира Гройсмана и полный разрыв отношений президента Петра Порошенко с главой МВД Арсеном Аваковым. «Гройсман как громоотвод уже не эффективен»

Впрочем, политический знаток Николай Спиридонов призывает относиться к заявлениям Гордона осторожно. По его мнению, Гордон – человек хотя и проинформированный, но как источник информации он довольно сомнителен.

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