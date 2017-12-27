|Президент Киргизии старается обеспечить полноценную коллективную безопасность странам СНГ
|27.12.2017 14:52
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Президент Киргизии проинформировал общественность о серьезной активизации вербовщиков ИГ в Центральной Азии.Глава Киргизской Республики Сооронбая Жээнбекова обрати внимание общественности на то, что на территории Центральноазиатского региона зафиксировано усиленное распространение идеологии террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ).
Президент уточнил следующую информацию: - «усиливается распространение террористических идеологий в Центральной Азии, ведётся активная пропаганда и вербовка граждан наших государств». Президент Киргизии указал на тот факт, что для того, чтобы обеспечить полноценную коллективную безопасность странам СНГ и ОДКБ нужно более активно взаимодействовать в сфере пограничного контроля.
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