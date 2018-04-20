|Гурт REAL O змінив склад і презентував україномовний трек (ФОТО, ВІДЕО)
|20.04.2018 17:43
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Не лише гурт "ВІА Гра" розпрощався з Мішею Романовою та приступив до роботи у новому складі: у колективі REAL O з колишнього складу підопічних залишилась Анастасія Востокова, а от приєдналися до неї одразу дві нові вокалістки - Анна Кудряшова та Марина Царан.
В оновленому складі тріо представило українськомовну композицію, яка отримала назву "Хто ти?".
Слухаємо!
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