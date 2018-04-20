В cели Первозвановка Кировоградского района нашли изуродованное тело местного жителя, 46-летнего мужчины.

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве, передает со ссылкой на .

"Событие получило большой резонанс из-за того, что у покойника отсутствовали нижние конечности. Как выяснилось, при жизни пострадавшему ампутировали одну ногу медицинские работники, другую отрезали уже после смерти лица, лишили его жизни.

Оба подозреваемых оказались односельчанами умершего, нанесли ему не совместимые с жизнью тяжкие телесные повреждения, а тело выбросили в прорубь местного водоема. Над раскрытием преступления оперативники напряженно работали в течение нескольких часов. В итоге, двух человек задержали и взят под стражу ", - сообщил начальник полиции области Сергей Кондрашенко.

Злоумышленникам грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

12 апреля в Днепре отец убил своего сына - 32-летнего ветерана АТО. Сын дважды был в зоне боевых действий, рассказала соседка семьи. По возвращении между мужчинами часто возникали конфликты. По предварительной информации, в ходе ссоры сын направил оружие на своего отца. Тот, извернувшись, отобрал у него пистолет и выстрелил.

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