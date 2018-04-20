Телерадиокомпания "Экспресс-Информ" прекратила ретрансляцию телеканала NEWSONE в цифровом формате на 43 ТВК, который распространялся на город Киев и Киевскую область.

Эта трансляция осуществлялась на основании Договора №0101/17-П-1 от 01.01.2017 года. Он был заключен на неопределенный срок, а по его условиям предусматривалась автоматическая пролонгация его действия.

Со своей страны телеканал NEWSONE исполнял все обусловленные договором обязательства. Несмотря на этот факт, 15 марта 2018 года мы получили от компании "Экспресс-информ" информационное письмо об одностороннем разрыве сотрудничества без какого-либо обоснования причин и мотивации.

С нашей точки зрения, это вызывает определенное непонимание ситуации, так как на протяжении длительного времени, это сотрудничество не вызывало нареканий со стороны "Экспресс-информ".

В ответ нами было отправлено письмо, в котором мы предлагали начать конструктивный разговор и переговоры об изменении условий Договора, которые не устраивают "Экспресс-информ".

Также этим письмом мы предложили повысить размер платежей с нашей стороны за ретрансляцию. Никакого ответа на это обращение мы не получили.

Согласно открытым данным, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и гражданских формирований, конечным бенефициаром "Телерадиокомпания "Экспресс-информ" является Президент Украины – Порошенко Петр Алексеевич.

Внимание! Если у вас перебои с сигналом телеканала NEWSONE, звоните или пишите нам на почту:

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