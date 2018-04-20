Глава политсовета "Відроження", народный депутат Украины Виталий Хомутынник между перспективных претендентов назвал главу партии Виктора Бондаря и мэра Харькова Геннадия Кернеса. В партии "Відродження" будут проводить открытые праймериз и изучать социологические исследования Фото: vidrodzhennya.org.ua Он добавил, что партия ищет кандидатов на пост президента, и определит их после изучения социлологических данных и проведения праймериз в ближайшие полгода, сообщает сайт "Відродження".Хомутынник отметил между потенциальных претендентов главу партии Виктора Бондаря и мэра Харькова Геннадия Кернеса, а также заявил, что сам принимать участия в праймериз не будет."Я сегодня хотел бы, чтобы наша партия приняла решение о подготовке к выборам в следующем году. Для выбора кандидата в президенты от нашей политсилы партия предлагает обратиться к международному опыту, который уже успешно себя зарекомендовал во многих странах мира. Таким демократическим механизмом является процесс внутрипартийного голосования. И я хочу объявить открытые праймериз кандидата в президенты, который будет выдвинут или поддержан нашей партией. В нашей команде есть сильные лидеры, с большим потенциалом, опытом как в политической, так и организационной работе, которые могут представить партию на президентских выборах. Среди достойных потенциальных кандидатов могу отметить нашего главу партии Виктора Бондаря, который работал и губернатором, и министром инфраструктуры, имеет большой опыт в политической деятельности, а также мэра Харькова Геннадия Кернеса. Мы также открыты для новых лиц не только внутри нашей команды, но и извне", – сказал глава политсовета партии "Відродження".Съезд поддержал решение назначить Виталия Хомутынника главой контрольно-ревизионной комиссии партии.Партия "Відродження" в нынешнем парламенте сформировала депутатскую группу, в которую входят 24 нардепа, возглавляют ее Виталий Хомутынник и Виктор Бондарь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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