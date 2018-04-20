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В "Відродженні" заявили, что начинают поиск кандидата в президенты
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20.04.2018 17:45
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Глава политсовета "Відроження", народный депутат Украины Виталий
Хомутынник между перспективных претендентов назвал главу партии
Виктора Бондаря и мэра Харькова Геннадия Кернеса. В партии
"Відродження" будут проводить открытые праймериз и изучать
социологические исследования Фото: vidrodzhennya.org.ua Он добавил,
что партия ищет кандидатов на пост президента, и определит их после
изучения социлологических данных и проведения праймериз в ближайшие
полгода, сообщает сайт "Відродження".Хомутынник отметил
между потенциальных претендентов главу партии Виктора Бондаря и
мэра Харькова Геннадия Кернеса, а также заявил, что сам принимать
участия в праймериз не будет."Я сегодня хотел бы, чтобы наша партия
приняла решение о подготовке к выборам в следующем году. Для выбора
кандидата в президенты от нашей политсилы партия предлагает
обратиться к международному опыту, который уже успешно себя
зарекомендовал во многих странах мира. Таким демократическим
механизмом является процесс внутрипартийного голосования. И я хочу
объявить открытые праймериз кандидата в президенты, который будет
выдвинут или поддержан нашей партией. В нашей команде есть сильные
лидеры, с большим потенциалом, опытом как в политической, так и
организационной работе, которые могут представить партию на
президентских выборах. Среди достойных потенциальных кандидатов
могу отметить нашего главу партии Виктора Бондаря, который работал
и губернатором, и министром инфраструктуры, имеет большой опыт в
политической деятельности, а также мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Мы также открыты для новых лиц не только внутри нашей команды, но и
извне", – сказал глава политсовета партии "Відродження".Съезд
поддержал решение назначить Виталия Хомутынника главой
контрольно-ревизионной комиссии партии.Партия "Відродження" в
нынешнем парламенте сформировала депутатскую группу, в которую
входят 24 нардепа, возглавляют ее Виталий Хомутынник и Виктор
Бондарь.
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