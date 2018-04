Deep Learning: все что нужно знать о «глубоком обучении» С появления термина «глубокое обучение» прошло уже больше 20 лет, но широко заговорили о нем только недавно. Кратко объясняем, почему так получилось, что такое deep learning, чем оно отличается от машинного обучения и почему вам надо об этом знать. Глубокое обучение — это ветвь развития машинного обучения, где используется модель, вдохновленная устройством мозга — взаимодействием нейронов, информирует svodka.net. Сам термин появился еще в 1980-х, но до 2012 года для реализации этой технологии не хватало мощностей и на нее почти никто не обращал внимание. После серии статей известных ученых, публикаций в научных изданиях технология быстро стала популярной и получила внимание крупных медиа, — первым из мировых СМИ об этом написал The New York Times. Одним из поводов для материала стала научная работа специалистов из университетов Торонто Алекса Крижевского, Ильи Сатскевера и Джеффа Хинтона. Они описали и проанализировали результаты конкурса распознавания изображений ImageNet, где с большим отрывом победила их нейросеть, обученная с помощью deep learning, — система определила 85% объектов. С тех пор в конкурсе побеждала только глубокая нейросеть. Погодите, а что такое машинное обучение? Это подобласть искусственного интеллекта и термин — им описывают методы построения алгоритмов, которые учатся на своем опыте, без написания специальной программы. То есть человеку в этом случае не надо объяснять машине, как решить задачу, она находит ответ сама, из данных, которые ей предоставлены. К примеру, если мы хотим, чтобы алгоритм определял лица, мы должны показать ему десять тысяч разных лиц, отметить, где именно находится лицо, и тогда программа научится определять его самостоятельно. Обучаться машина может как с помощью учителя, когда он помечает для машины правильные ответы, так и без него. Но результаты лучше при обучении с учителем. Каждый раз, когда происходит обработка данных, система становится точнее. А глубокое обучение как работает? Оно имитирует абстрактное мышление человека и умеет обобщать. Например, нейросеть, обученная машинным способом, плохо распознает рукописные буквы — и чтобы она не путалась в различных вариантах написания, все они должны быть в нее загружены. Глубокое обучение же используется в случае работы с многослойными искусственными нейронными сетями и сможет справиться с этой задачей. Сергей Николенко, соавтор книги «Глубокое обучение»: «Есть три термина, которые в последнее время часто используют почти взаимозаменяемо: искусственный интеллект, машинное обучение и глубокое обучение. Однако на самом деле это „вложенные“ термины: искусственный интеллект — это всё что угодно, что может помочь компьютеру выполнять человеческие задачи; машинное обучение — это раздел ИИ, в котором программы не просто решают задачи, а обучаются на основе имеющегося у них опыта, а глубокое обучение — это раздел машинного обучения, изучающий глубокие нейронные сети. Проще говоря: 1. если вы написали программу, играющую в шахматы, — это искусственный интеллект; 2. если она при этом обучается на базе партий гроссмейстеров или играя против самой себя — это машинное обучение; 3. а если обучается у неё при этом не что-нибудь, а глубокая нейронная сеть, — это глубокое обучение». Как работает глубокое обучение? Возьмем простой пример — мы покажем нейросети фотографии, на которых изображены мальчик и девочка. На первом слое нейроны реагируют на простые визуальные образы — например перепады яркости. На втором — более сложные: углы, окружности. К третьему слою нейроны способны реагировать на надписи и человеческие лица. К каждому следующему слою определяемые образы будут сложнее. Нейронная сеть сама определяет, какие визуальные элементы ей интересны для решения этой задачи, и ранжирует их по степени важности, чтобы в дальнейшем лучше понимать, что изображено на фотографии. И что с помощью него уже разработали? Больше только проектов с глубоким обучением применяется в распознавании фотографии или аудио, диагностике заболеваний. Например, оно уже используется в переводах Google с изображения: технология Deep Learning позволяет определить, есть ли на картинке буквы, а затем переводит их. Другой проект, который работает с фото, — система распознавания лиц под названием DeepFace. Она умеет распознавать человеческие лица с точностью 97,25% — примерно с той же точностью, что и человек. В 2016 году Google выпустил WaveNet — систему, которая может имитировать человеческую речь. Для этого компания загрузила в систему миллионы минут записанных голосовых запросов, которые использовались в проекте OK Google, и после изучения, нейросеть смогла сама составить предложения с правильными ударениями, акцентом и без нелогичных пауз. При этом глубокое обучение может семантически сегментировать изображение или видео — то есть не просто обозначать, что на картинке есть объект, но и идеально выделить его контуры. Эта технология используется в беспилотных автомобилях, которые определяют, есть ли помехи на дороге, разметку и считывают информацию с дорожных знаков, чтобы избежать аварий. Нейросеть также используют в медицине — чтобы определять диабетическую ретинопатию по фотографиям глаз пациентов например. Министерство здравоохранения США уже разрешило использовать эту технологию в государственных клиниках. А почему глубинное обучение не начали внедрять раньше? Раньше это было затратно, сложно и долго — нужны были мощные графические процессоры, видеокарты и объемы памяти. Бум глубинного обучения как раз связан с широким распространением графических процессоров, которые ускоряют и удешевляют вычисления, практически неограниченные возможности хранения данных и развитие технологии «больших данных». Это прорывная технология, она все поменяет? Об этом сложно сказать точно, мнения разнятся. С одной стороны, Google, Facebook и другие крупные компании уже вложили миллиарды долларов и настроены оптимистично. По их мнению, нейросети с глубинным обучением способны поменять технологическое устройство мира. Один из главных специалистов по машинному обучению — Эндрю Ынг — говорит: «Если человек может выполнить задачу в уме за секунду, скорее только, в ближайшее время эта задача будет автоматизирована». Ынг называет машинное обучение «новым электричеством» — это техническая революция, и компании, которые ее проигнорируют, очень быстро обнаружат себя безнадежно отставшими от конкурентов. С другой стороны, есть и скептики: они считают, что глубокое обучение — это модное слово или ребрендинг нейронных сетей. К примеру, старший учитель факультета компьютерных наук ВШЭ Сергей Бартунов считает, что этот алгоритм — лишь один из вариантов (и при этом не лучший) обучения нейросети, который быстро подхватили массовые издания и о которых теперь знают все. Сергей Николенко, соавтор книги «Глубокое обучение»: «История искусственного интеллекта уже знала две „зимы“, когда за волной хайпа и завышенных ожиданий следовало разочарование. Оба раза, кстати, это было связано с нейронными сетями. Сначала в конце 1950-х решили, что перцептрон Розенблатта тут же приведёт к машинному переводу и осознающим себя компьютерам; но, конечно, не получилось из-за ограниченности железа, данных и отсутствия подходящих моделей. А в конце 1980-х ту же ошибку совершили, когда разобрались, как обучать любые архитектуры нейронных сетей. Показалось, что вот он, золотой ключик, открывающий любые двери. Это уже был не такой уж наивный вывод: действительно, если взять нейронную сеть из конца 1980-х, механически сделать её больше (увеличить число нейронов) и обучить на современных наборах данных и современном „железе“, она будет очень даже неплохо работать! Но ни данных, ни „железа“ в то время не хватало, и революцию глубокого обучения пришлось отложить до конца нулевых годов. Сейчас мы живём на третьей волне хайпа искусственного интеллекта. Закончится ли она третьей „зимой“ или созданием сильного ИИ — покажет только время». Автор: Ильнур Шарафиев



