Ресторан Saffron, расположенный в британском городе Нортгемптон, начал искать посетителя ресторана, который заявил о желании жениться на карри с курицей. Об этом сообщает Mirror .

"Если бы я мог жениться на этом карри с курицей и манго, то сделал бы это без раздумий", - написал один из клиентов заведения в интернете.

Через некоторое время отзыв заметил хозяин ресторана. После этого в заведении попытались найти автора данного сообщения. Также в Saffron отметили, что если посетитель на самом деле готов жениться на карри с курицей, ресторан возьмет на себя организацию свадьбы. Кроме того, в заведении добавили, что в течение целого года будут присылать молодоженам готовые обеды.

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