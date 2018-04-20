Российские интернет-пользователи устроили атаку на сервис Google Maps с целью изменить информацию о Роскомнадзоре. Об этом сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Так, главное здание ведомства на Китайгородском проезде в Москве они переименовали в Роскомпозор, а вместо часов работы указали: "Закрыто навсегда".



В ходе атаки в ночь на 20 апреля пользователи также изменили категорию учреждения – на "гей-бар" и "психоневрологический диспансер". Однако утром в пятницу вновь появилось намек, что Роскомнадзор – это "государственное учреждение".



Кроме того, пользователи оставили Роскомнадзору десятки негативных отзывов, из-за чего его рейтинг снизился до 1,2 из 5. В раздел с фотографиями, сделанными в учреждении, они загрузили коллажи с людьми, похожими на террористов, позирующими на фоне флага с логотипом мессенджера Telegram, а также фото обложки книги "Что такое терроризм" и видео с кошкой.

Атаке подверглись и другие представительства Роскомнадзора.

Как сообщал , под эгидой борьбы с социальной сетью Telegram Россия выстраивает информационную и техническую базу для значимых событий, которые могут привести к эскалации международной ситуации. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров, комментируя недавнее блокирование социальной сети Telegram в Российской Федерации.



Напомним, Таганский суд в минувшую пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджер на территории России.



Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram часто заявляли об объективной невозможности выполнить такие требования.

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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".



Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси. Дуров сообщил, что в Telegram будут использоваться встроенные методы обхода блокировок и обычным пользователям особых манипуляций, для того чтобы оставаться в мессенджере, не потребуется.



Дуров посоветовал не удалять и не устанавливать заново Telegram при возникновении проблем с соединением и загружать обновления для приложения.

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