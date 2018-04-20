Российские интернет-пользователи устроили атаку на сервис Google
Maps с целью изменить информацию о Роскомнадзоре. Об этом сообщает
со ссылкой на Радио Свобода.
Так, главное здание ведомства на Китайгородском проезде в Москве
они переименовали в Роскомпозор, а вместо часов работы указали:
"Закрыто навсегда".
В ходе атаки в ночь на 20 апреля пользователи также изменили
категорию учреждения – на "гей-бар" и "психоневрологический
диспансер". Однако утром в пятницу вновь появилось намек, что
Роскомнадзор – это "государственное учреждение".
Кроме того, пользователи оставили Роскомнадзору десятки негативных
отзывов, из-за чего его рейтинг снизился до 1,2 из 5. В раздел с
фотографиями, сделанными в учреждении, они загрузили коллажи с
людьми, похожими на террористов, позирующими на фоне флага с
логотипом мессенджера Telegram, а также фото обложки книги "Что
такое терроризм" и видео с кошкой.
Атаке подверглись и другие представительства Роскомнадзора.
Как сообщал , под эгидой борьбы с социальной сетью Telegram
Россия выстраивает информационную и техническую базу для значимых
событий, которые могут привести к эскалации международной ситуации.
Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил руководитель Службы по
вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной
безопасности и обороны Украины Валентин Петров, комментируя
недавнее блокирование социальной сети Telegram в Российской
Федерации.
Напомним, Таганский суд в минувшую пятницу удовлетворил заявление
Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджер на территории
России.
Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному
исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть
снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки
сообщений пользователей. Но представители Telegram часто заявляли
об объективной невозможности выполнить такие требования.
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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что "конфиденциальность не
продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу
из-за страха или жадности".
Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода
блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси.
Дуров сообщил, что в Telegram будут использоваться встроенные
методы обхода блокировок и обычным пользователям особых
манипуляций, для того чтобы оставаться в мессенджере, не
потребуется.
Дуров посоветовал не удалять и не устанавливать заново Telegram при
возникновении проблем с соединением и загружать обновления для
приложения.
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