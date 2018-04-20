Мечта Кремля и Путина – маленькая победоносная война против НАТО. Но в Кремле понимают, что это крайне рискованная история.

Об этом пишет российский журналист Константин Эггерт, информирует svodka.net.

Тем не менее, я бы не исключал некой короткой военной акции неких вооруженных людей без знаков различия в приграничных районах стран Балтии, под каким-нибудь предлогом. Обида, нанесенная русскоязычному населению или «провокация» НАТО. Расчет это может быть такой – блиц-акция 1-2 часа приведет к тому, что в НАТО просто не успеют среагировать. А постфактум – те же греки, итальянцы, французы начнут говорить: «Что же нам Третью мировую войну начинать из-за того, что какие-то человечки захватили полицейские участки на час?».

У этого сценария, который был бы мечтой Кремля, так как продемонстрировал бы, что 5-ая статья Североатлантического договора, есть и обратная сторона. Даже если представить себе ее проведение, экономические санкции, которые последуют, могут оказаться значительно тяжелее, чем краткосрочный эффект от такой операции.

Существуют и другие потенциальные театры военных действий. Россия сейчас завершает разработку соглашений с Египтом об использовании египетских военно-воздушных баз российскими военно-космическими силами. Многие аналитики считают, что в Кремле и в Минобороне России задумываются о возможности военной операции в Ливии, которая привела бы к власти генерала Хафтара (он поддерживает тесные связи с Москвой). Это позволило бы Москве поставить под контроль Ливию и ее немалые нефтегазовые ресурсы. Такой вариант тоже не исключен, хотя, на сколько я понимаю, окончательного решения непринято и сомнений в Москве существует много.

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Путин ведь не раз в разной форме передавал одну очень незатейливую мысль, которая является для него очень важной – слабых бьют. Именно следовательно он постоянно ведет речь о наращивании вооружений, создает представление о России, как о крупной военной державе. Действительно так оно и есть. Для него это очень принципиальный момент в его политике и его политическом наследии.

Ничего кроме великодержавной риторики и лозунга «главное, чтобы нас боялись», Путин во время своего 4-го строка стране не предложит. Это то, на чем базируется его авторитет и его базовый электорат.

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