Путин стремится заручиться поддержкой избирателей через политики националистического авантюризма: президентские выборы пройдут 18 марта, в годовщину аннексии Крыма.

Владимир Путин может похвастаться такими рейтингами популярности, о которых западные лидеры, включая Дональда Трампа, могут только мечтать: с момента вторжения России на Украину и аннексии Крыма в 2014 году его рейтинг не опускался ниже 85%. Тем не менее г-н Путин не хочет испытывать достоверность своего рейтинга в реальном и честном состязании. В понедельник, 25 декабря, Центральный избирательный комитет (ЦИК) России отказал в допуске к участию в президентских выборах, назначенных на 18 марта, самому популярному оппоненту г-на Путина Алексею Навальному. Таким образом, на выборах у г-на Путина не будет ни одного серьезного оппонента, и он с легкостью переизберется еще на один шестилетний срок, информирует еizvestia.com.

Г-н Навальный, который заручился поддержкой множества своих единомышленников по всей России, выступая против коррупции, был лишен права участвовать в выборах из-за того, что ранее его признали виновным в сфабрикованном деле о мошенничестве. Европейский суд по правам человека счел тот обвинительный приговор необоснованным. Истинным проступком г-на Навального стало то, что он возглавил оппозицию во время предыдущих президентских выборов в 2012 году. Кроме того, он публиковал видео, в которых разоблачалась криминальная сущность Кремля — такие как фильм о невероятных богатствах, накопленных премьер-министром Дмитрием Медведевым, — а также выводил на улицы российских городов десятки тысяч своих сторонников, которые выражали протест против режима.

На выборах в мэры Москвы в 2013 году г-н Навальный смог набрать 27% голосов, а его фильм о роскошных поместьях г-на Медведева, размещенный на YouTube, посмотрели уже 25,7 миллиона раз. Однако, согласно широко распространенному мнению, благодаря своему высокому авторитету на международной и внутрироссийской сцене г-н Путин мог бы с легкостью одержать победу над г-ном Навальным на президентских выборах.

Однако вместо этого г-н Путин предпочитает организовать «потемкинские» выборы, на которых против него будут выступать двое вечных кандидатов — один коммунист и один ультранационалист — и Ксения Собчак, 36-летняя светская львица и журналистка, которая назвала предстоящие выборы «высокобюджетным шоу». Г-н Навальный уже призвал бойкотировать выборы, а это значит, что Кремлю, вероятно, не удастся добиться явки в 70%. Согласно результатам недавнего опроса, только 58% респондентов ответили, что в день выборов они пойдут голосовать.

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Какими могут быть причины такой неконструктивной тактики г-на Путина? По мнению некоторых аналитиков, тот авторитарный режим, который он выстроил, требует не заслуживающей доверия победы на демократических выборах, а скорее убедительной демонстрации силы. Главным сигналом должно стать то, что альтернативы попросту нет. Это становится особенно актуальным во времена, когда режим больше не может обеспечивать россиянам относительно высокий уровень жизни в обмен на их пассивность. Спустя два года рецессии, спровоцированной падением мировых цен на нефть и западными санкциями, в этом году экономика России вырастет менее чем на 2%.

Теперь г-н Путин стремится заручиться поддержкой избирателей через политики националистического авантюризма: президентские выборы пройдут 18 марта, в годовщину аннексии Крыма. Однако это тоже может оказаться тупиком. Попытки г-на Путина добиться урегулирования конфликтов на востоке Украины и в Сирии пока не принесли сколько-нибудь значимых результатов. Коротко говоря, вполне вероятно, у г-на Путина гораздо больше причин бояться г-на Навального, чем мы полагаем.

Г-н Путин старается искоренить политическую конкуренцию внутри России и одновременно повлиять на ход выборов на Западе. С его точки зрения, демократическое соперничество — это всегда фактор риска, которого необходимо избегать внутри России и который нужно использовать за границей. Поэтому и у западных правительств, и у российских демократов есть веские причины противостоять г-ну Путину. Но и тем, и другим не хватает эффективной стратегии.

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