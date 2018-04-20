Есть в точной науке такая небесполезная концепция — горизонт событий будущего. Это воображаемая граница, которая отделяет вещи, доступные для наблюдения (хоть бы и в перспективе вечности), от вещей, недоступных для наблюдения в принципе. Полагаю, можно написать, что для гуманитариев горизонт событий отделяет прогнозируемые социальные явления, пусть даже с низкой долей вероятности, от непрогнозируемых вообще. И берусь утверждать, что мы в эту минуту присутствуем при проведении колоссального исторического эксперимента — достижения Россией своего горизонта событий. И что там, за тёмным покровом, точно не скажет никто.

Самый известный горизонт событий отделяет черную дыру от наблюдаемой Вселенной. В двух словах обрисую механизм (этот абзац нервным физикам лучше не читать). Поскольку основную часть информации о любом объекте переносит электромагнитное излучение (различные типы света и радиоволн), то ограничение его скорости в приблизительно 300 тыс. км/с в вакууме ставит перед исследователями ряд непреодолимых барьеров. Первый — это время. Если свет ближайшей звезды идёт до нас около 4 лет, то мы просто не в состоянии узнать, что с ней происходит раньше этого срока. Второй — гравитация. Элементарные частицы под влиянием тяготения звезд и планет отклоняются от прямых траекторий, что вызывает определенные искажения картинки. Ученые научились брать поправки на эти искривления, но в одном случае сделать ничего нельзя. Притяжение чёрной дыры так велико, что пролетающие мимо неё фотоны уже не могут двигаться дальше, а спустя некоторое время падают на поверхность — вот следовательно увидеть этот объект просто невозможно. Так что в каком-то смысле горизонт событий отделяет фотоны, пролетевшие мимо дыры и донёсшие до нас информацию, от безвозвратно утраченных.

К чему это отступление. Разумеется, механизм прогнозирования социальных процессов не очень похож на физические расчёты, но кое-что общее есть. Поведение одного человека так же невозможно описать формулой, как нельзя спрогнозировать траекторию отдельной частицы, но зато большие объёмы материи и крупные массы людей действуют в соответствии с довольно простыми законами. Впрочем, как гравитация чёрной дыры нарушает ожидаемые пути частиц, так и волюнтаристский авторитаризм правителя может искривить дорогу целой страны. Так что определение горизонта событий, за которым не видно ни зги даже самым опытным наблюдателям, — вовсе не удовлетворение праздного любопытства. В каком-то смысле это вопрос жизни и смерти.

Что можно сказать о России в этом контексте? Определённо только то, что горизонт событий этой страны проходит по 2018 году, или ещё точнее — по началу мая. Мы с большой долей вероятности можем предугадать, что будет происходить до этого срока, но что произойдёт потом — окутано туманом. Покажу на примере сжатия российской экономики.

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Максимального размера Резервный фонд РФ достиг в феврале 2015 года — 5,9 трлн рублей, а три года спустя, в январе 2018-го, на счетах фонда были нули. Более чем по 160 млрд рублей в месяц тратилось на поддержку штанов. С Фондом национального благосостояния — похожая картина. В марте 2016 года — 5,4 трлн рублей, в апреле 2018-го — 3,7 трлн, и это с учётом тех 900 млрд, которые были переброшены с остатков Резервного фонда. Итого — по 70 млрд в месяц. Конечно, такими темпами ФНБ должен был бы исчерпаться за два года, но не забываем, что убытки последних трёх лет покрывались из двух фондов, а теперь остался только один. Часть ФНБ входит в состав золотовалютных резервов России. Их величина на 2018 год составляет более 450 млрд долларов, значительно больше прошлогоднего показателя. Это, разумеется, является поводом для гордости за поребриком, но дело в том, что золото и валюту нельзя расходовать на пенсии — госдолг РФ превышает 530 млрд долларов. На обслуживание кредитов в 2018 году уйдёт чуть менее 80 млрд долларов, и в условиях запрета на перекредитование это станет чудовищным ударом по российской экономике.

Причины такой плачевной ситуации просты: санкции и контрсанкции, падение цен на нефть и сокращение потребления газа, сверхрасходы на войны в Украине и Сирии, а также строительство Керченского моста, реновация, ну и лютейшая коррупция, какой не припомнят старожилы. Таким образом, если не случится чуда, 2018 год России удастся продержаться на внутренних резервах, а что потом — не берусь судить.

Другой пример придумал однажды Паша Казарин по совсем другому поводу, но и тут он встанет в строку. К 2020 году должен завершиться цикл подготовки новых учебников по истории Украины. Да, довольно трудно спрогнозировать, что конкретно в них напишут о Донбассе, но вариантов, в сущности, только два. Либо яркими красками будет изображена победа Операции Объединённых сил над российскими агрессорами и местными сепаратистами, либо констатировано продолжение боевых действий. Никакие другие формулировки ни при каких обстоятельствах там не появятся — следовательно степень определённости в нашем случае крайне высока. А вот что будет написано в российских учебниках — тайна, покрытая мраком. Россия — страна с непредсказуемым прошлым, так что мы можем увидеть там и «восстановление исторической справедливости» и «воссоединение русских Донбасса с Россией», и «реализацию тысячелетнего стремления донбассцев к независимости», и «гражданскую войну НА Украине», и, чем чёрт не шутит, «террористический мятеж против наших уважаемых партнёров», а скорее только — гробовое молчание. В каких-то книгах российские войска будут нести на себе основную тяжесть боев, в других — помогать «восставшему народу Донбасса», в иных — только мониторить соблюдение законности, а в большинстве — просто не будут упомянуты.

Третий пример — президентство Владимира Путина. Кто с момента поражения протестов на Болотной в 2012 году сомневался, что он пойдёт на четвёртый срок и с лёгкостью переназначит себя правителем ещё на 6 лет? А вот что будет в 2024-м — не знает никто, даже сам Путин. Изменения в Конституцию и пятый срок? Бессрочное правление по результатам референдума, как предложил Кадыров? Ротация с Медведевым или другим преемником? Статус аятоллы в новом государственном органе, по мнению Жириновского? Вряд ли есть смысл прогнозировать.

А ведь чёрные лебеди уже косяками полетели в эту чёрную дыру — и пожар в Кемерово может показаться на их фоне просто разминкой. Деградация системы государственного управления в России делает страну очень уязвимой при резком изменении ситуации.

Короче говоря, 7-9 мая Путин пройдёт инаугурацию, умышленно подготовленные водители под прицелами камер проедут по мосту в Крым, а народ в очередной раз будет грозить кулаком Европе и орать: «Можем повторить». Это произойдёт точно. Что будет, когда закончатся деньги в ФНБ, развалится ли зимой Керченский мост, сгорит ли ещё какой-нибудь торговый центр — нам не спрогнозировать. Можно лишь предугадать.

Так что запасайтесь попкорном, а лучше — привезите его и не только его нашим военным на передовую.

В 2018-м будет интересно.

Пы.Сы. Уезжая из Крыма в марте 2014 года, я не столько предвидел, сколько предрёк, что Россия будет наслаждаться новым завоеванием три года, а затем полетит в пропасть. Ошибся я, в сущности, на полгода. Похоронный звон по РФ раздался 2 августа 2017-го с превращением американских санкций из президентских указов в закон. Во исполнение Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act в 2018 году гайки стали закручиваться все сильнее и сильнее — и процессу не видно конца.

Большие империи валятся с ног долго. Формально царская Россия умерла 16 марта 1917 года, когда Михаил Александрович не воссел на престол как Михаил Второй, а отложил это до решения Учредительного собрания. Однако борьба за «Россию, которую мы потеряли» продолжалась до 16 ноября 1920-го, до эвакуации из Крыма Врангеля. СССР дал первую трещину 16 ноября 1988 года с обнародованием декларации о суверенитете Эстонии, но мука продолжалась до 26 декабря 1991-го — до Декларации Совета Республик Верховного Совета СССР о прекращении существования Союза как государства и субъекта международного права.

То, чего мы все ждём, не случится завтра. И из-за эффекта горизонта событий точного ответа на вопрос «когда» у меня нет. Но это случится обязательно. И нам надо быть готовыми.

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