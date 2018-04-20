В Украине коррупция остается стабильной.

Об этом заявляют в американской неправительственной организации Freedom House, передает со ссылкой на .

"Изменения уровня демократии неоднозначные. Есть улучшения на уровне местного управления, что связано с процессом децентрализации.

Но мы заметили спад в двух категориях: развитие независимых СМИ и гражданского общества, что связано с вопросами коррупции. Потому что это касается преследования активистов в течение года. А также законодательство об электронных декларациях в отношении активистов, которое содержат безосновательные требования для якобы прозрачности, но на самом деле они затрудняют работу активистов", - сказал директор исследования Нейт Шенкан.

В целом Украина в прошлом году не продемонстрировала сдвигов в таких пунктах как демократическое управление центральной власти, избирательный процесс, независимость судебной ветви и коррупции.

В то же время эксперты отмечают, что на фоне подготовки к президентским и парламентским выборам в 2019 году давление со стороны власти на гражданское общество может усилиться, антикоррупционная реформа будет заморожена. А вот медицинская реформа и децентрализация будут развиваться.

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