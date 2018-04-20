Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг рассказал, что патруль 19 апреля побывал на территории "ядерной" шахты "Юнком" в Енакиево. Патруль ОБСЕ приехал в Енакиево Фото: OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine / Facebook (архив) "СММ ОБСЕ знает о беспокойстве наших наблюдателей по поводу ситуации на шахте "Юнком". Мы также связывались с теми, кому принадлежит фактический контроль над этой шахтой. И СММ ОБСЕ посещала объект вчера, вчера мы были на шахте "Юнком", – отметил Хуг.16 сентября 1979 года в восточном крыле шахты "Юнком" для снижения напряжения пластов угля был произведен подземный ядерный взрыв мощностью 0,2–0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте.24 марта 2018 года подконтрольное сепаратистам издание DNR live сообщило, что 14 апреля начнется затопление шахты "Юнком"."Согласно данным институтов, ликвидация шахты с полным ее затоплением не вызовет никаких экологических последствий и влияния радиоактивных веществ на поверхность и на соседние шахты", – заявил представитель так называемого министерства угля террористической "ДНР" Алексей Смыслов. Издание приводит результаты "исследования ученых", которые якобы показали, что текущая радиационная обстановка на угольном предприятии соответствует естественному радиационному фону, прекращение откачки воды на шахте "Юнком" не приведет к выходу радионуклидов на поверхность земли, в грунтовые и поверхностные воды.Начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Максим Комиссаров сообщил, что затопление шахты является очень опасным и может иметь катастрофические последствия для региона.США призвали Россию к ответственности из-за намерения боевиков на Донбассе затопить радиоактивную шахту.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки обсе юнком шахты смм года Теги: война в украине