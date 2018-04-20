«Сегодня ПАО «Газпром» направило в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа и его транзит через территорию республики. Переговоры с «Нафтогазом Украины» к результату не привели», — сказано в сообщении.

«Газпром» готов вести переговоры с НАК «Нафтогаз Украины» о транзите газа после 2019 года. Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию», — подтвердил журналистам позицию российской стороны глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

«Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

«Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов, в конце марта компании провели переговоры по этому вопросу и планировали провести их следующий раунд в апреле.

Решения арбитража Стокгольма по спорам с «Нафтогазом» по контрактам на поставку и транзит газа «Газпром» обжаловал в суде Швеции в марте.

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