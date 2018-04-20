1. В Крыму уже месяц голодает политический арестант Владимир Балух, которого оккупанты посадили в тюрьму за украинский флаг

2. В Бахчисарае прошел очередной одиночный пикет против т.н. “реконструкции” Ханского дворца. Мужчина держал плакат, на котором написано “STOP VANDAL!”. На место тут же прибыли полицаи режима, которые увезли мужчину в гестапо! Позже начался второй одиночный пикет. Мужчина вышел с плакатом “Прекратите под видом реставрации уничтожать историю крымских татар”, информирует svodka.net.

3. Оккупанты продолжают давить крымчан на дорогах некогда курортного полуострова. В Симферополе военный Урал врезался в Таврию-Славуту и развернул её вокруг своей оси.

4. Оккупанты в Ялте оцепили улицу в центре города. Якобы искали бомбу. Местные комментируют начало курортного сезона: “Говорят, колбасу в Черноморце заминировали??? Скорая и полиция уже на месте. Пожарные подтягиваются”. Ответы: “Надеюсь, что это окажется ложной тревогой или учениями-проверками. Не нужно нам никаких мин в центре города”, “Досрочное открытие курортного сезона. МЧС, милиция”, “Нужно безотлагательно забором обнести!!! И турникеты поставить”, “Лучше проволокой колючей и под ток”, “Странно, почему жителей дома не эвакуировали, а только работников Черноморца?”, “Остановка тоже оцеплена. Столб обмотан какими-то подозрительными предметами”, “На автовокзале в антитеррор «наигрались», теперь в центре репетируют”. После этого комментарии закрыли

5. Оккупанты в Керчи переписали всех, проживающих по ходу движения традиционного факельного шествия, которое состоится 8 мая. Зашли в каждый дом частного сектора и взяли “на карандаш” все транспортные средства, стоящие на улицах и во дворах. А что там на россии любят говорить про факельные шествия?

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6. Под Симферополем 21 апреля оккупанты проведут “показательный бой с фашистами”. На место реконструкции военного шабаша вату будут свозить в автобусах с надписью “На Берлин”. И это не шутка. Чего уж удивляться, если даже на некоторых городских автобусах в Крыму висят наклейки “На Берлин”

7. Смотришь на всё это победоносное мракобесие, выезжаешь в город, где очень много молодых людей в военной униформе и форме полицаев, и начинаешь чисто физически ощущать, что живешь в оккупации. Чувствуешь, что начинает ехать крыша от ненависти! Блин, по ощущениям реально попадаешь в 1941 год!!!

8. Производство молока в Крыму за годы оккупации сократилось в 4,2 раза (70 тысяч тонн молока в 2017 году против 292,4 тысяч тонн молока в 2013). Зато с пальмовым маслом никаких трудностей. Неуклонно сокращается и поголовье крупного рогатого скота. Гоблин обещает, что “к 2020 году Крым сможет производить до 100 тысяч тонн молока”, но даже это в три раза меньше объемов, производимых в Крыму до российской оккупации. А помните, как вчера Гоблин заявил, что “Крым преодолел последствия украинской оккупации”?9. В Минэкономразвития оккупантов сообщили, что “Крым в будущем по темпам своего развития имеет все шансы стать российской Калифорнией”. То Лас-Вегас, то силиконовая долина, теперь на весь американский штат замахнулись. Ну да, тот самый, который в “загнивающих США”, которые так яростно ненавидят ватники

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10. Трепещи, Калифорния! Оккупанты посоветовали Крыму смириться с отсутствием больших банков, которые не зайдут на полуостров, опасаясь “полезных санкций”. За годы аннексии количество оккупационных банков уменьшилось с 31 до меньше 10-ти. На момент аннексии полуострова в Крыму успешно работало более 70-ти украинских банков, между которых присутствовали не только крупнейшие финансовые учреждения Украины, но и организации с иностранным капиталом. Последствия “ликвидации украинской разрухи” налицо

11. В оккупированный Крым прилетела делегация из Сирии, состоящая из 70-ти человек. Будут налаживать “экономические отношения”. Гоблин на радостях заявил, что Ялта, где орки открыли “экономический форум”, и сирийская Латакия станут “городами-побратимами”. Дно невозможно нащупать

12. Самым “высоким” гостем “экономического форума” в Ялте является “президент” оккупированной Южной Осетии Анатолий Бибилов. Кроме того, сами оккупанты, скрывая имена большинства участников “форума”, подчеркивают, что открыто работать в Крыму могут только изгои, все остальные — анонимно и с риском нарваться на проблемы. Подробней прочтите по ссылке. А я напомню, что до оккупации на Международный экономический форум в Ялту ежегодно съезжались ведущие мировые политики и бизнесмены

13. Спрос рождает предложение: на крымских ватных пабликах продолжают рекламировать фирмы, помогающие жителям Крыма оформить все виды украинских документов с выездом на материковую Украину.

14. Роскомнадзор обвалил сети севастопольских поликлиник. И без того умершая медицина умерла ещё раз. Регистраторы в поликлиниках просто отморозились от людей и ушли в неизвестность, закрыв окна регистратуры. Телеграм продолжает работать

15. В россии теперь ТРИ БЕДЫ: дураки, дороги и Роскомнадзор. Хотя и второе, и третье вытекают из первого.

16. Ватник радостно сообщил, что “19 апреля 1783 года российская императрица Екатерина II подписала Манифест о присоединение Крыма к Российской империи”. Информация сопровождена картинкой с текстом: “Сказала Крым Наш до того, как это стало мейнстримом”. В комментариях случилась битва адекватных с одной ватной троллихой: “Это не мейнстрим, это аутизм”, “С тех пор государство в россии часто исчезало”, “О сколько говна повыползало”, “Так уползите. Одним меньше будет”, “Не вые бы вай ся. И так многих убивать не жалко”, “Убивать? Вы совсем с катушек слетели?”, “Всех укрофамильных в Крыму пропустить через фильтрацию”, “А это уже нацизм”, “Вот говорят, в Украине фашисты. То, что вы пишите, — типичный фашизм. Гитлер тоже по национальности людей сжигал. Вы, случаем, портретик Адольфика на стеночке не держите?”. Отмечу, что ватница, предложившая “всех укрофамильных в Крыму пропустить через фильтрацию”, является носителем украинской фамилии “Ковтун”

P.S. Объём ВВП Калифорнии составляет около 3 трлн долларов США, что почти в три раза больше, чем объём ВВП всей россии. Но это не мешает оккупантам пятый год подряд вешать ватникам лапшу на уши о том, что санкционный Крым, которого боятся даже российские компании, вдруг станет подобием американских Калифорнии, Лас-Вегаса или Силиконовой долины. Ватники, конечно, все еще надеются на мост. Но задается ли кто-нибудь из них вопросом, почему российские регионы, которым не нужен мост, не стали Калифорнией? Почему экономика всей огромной и с колен вставшей россии в три раза меньше, чем экономика только лишь одного штата США? Ни один ватник даже не задумывается о таких вещах. Россия втоптала Крым в грязь — экономическую, политическую, социальную, бытовую… А из грязи в князи только в сказках бывает, да и то не во всех. Чаще только и там остаются у разбитого корыта.

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