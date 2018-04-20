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В суд по делу Саакашвили вызвали главу миграционной службы Украины – адвокат
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20.04.2018 18:08
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К главе Государственной миграционной службы Украины Максиму
Соколюку "много вопросов" у адвоката Руслана Чернолуцкого,
представляющего интересы лидера "Руху нових сил" Михаила
Саакашвили. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Соколюка должны допросить 11 мая Фото: Державна Міграційна Служба
України / Facebook "Суд удовлетворил наше ходатайство о вызове
Соколюка", – сказал он.Издание пишет, что данное ходатайство
защита Саакашвили подавала еще в марте, но суд рассмотрел его
только 20 апреля.На сегодняшнем заседании, по словам Чернолуцкого,
допросили заявленных свидетелей, работающих в ГМС."Много вопросов к
Соколюку, который дал письменную резолюцию и приказал исполнителям
готовить представление на лишение гражданства", – подчеркнул
адвокат.26 июля 2017 года Саакашвили потерял гражданство
Украины. Президент Петр Порошенко издал соответствующий приказ
из-за ложных данных, которые политик указал при получении
украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии
против него открыты уголовные дела.24 октября ГМС
отказала Саакашвили в политическом убежище. 5 февраля
2018 года Киевский апелляционный админсуд отклонил апелляцию
политика на это решение. Защита Саакашвили подала кассационную
жалобу в главный Суд Украины.29 октября политик в ходе вече у
здания Верховной Рады сообщил, что обжаловал приказ президента
о потере украинского гражданства в Высшем административном
суде Украины. Третьей стороной по иску заявлена Госмиграционная
служба Украины.12 февраля Саакашвили выдворили в
Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой
страны 10 сентября 2017 года. 14 февраля политик прибыл в
Нидерланды.На заседании 23 марта коллегия Кассационного
административного суда удовлетворила ходатайства адвокатов
Саакашвили о вызове в суд трех сотрудников ГМС, однако
отказала в вызове Порошенко.
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