К главе Государственной миграционной службы Украины Максиму Соколюку "много вопросов" у адвоката Руслана Чернолуцкого, представляющего интересы лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Соколюка должны допросить 11 мая Фото: Державна Міграційна Служба України / Facebook "Суд удовлетворил наше ходатайство о вызове Соколюка", – сказал он.Издание пишет, что данное ходатайство защита Саакашвили подавала еще в марте, но суд рассмотрел его только 20 апреля.На сегодняшнем заседании, по словам Чернолуцкого, допросили заявленных свидетелей, работающих в ГМС."Много вопросов к Соколюку, который дал письменную резолюцию и приказал исполнителям готовить представление на лишение гражданства", – подчеркнул адвокат.26 июля 2017 года Саакашвили потерял гражданство Украины. Президент Петр Порошенко издал соответствующий приказ из-за ложных данных, которые политик указал при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.24 октября ГМС отказала Саакашвили в политическом убежище. 5 февраля 2018 года Киевский апелляционный админсуд отклонил апелляцию политика на это решение. Защита Саакашвили подала кассационную жалобу в главный Суд Украины.29 октября политик в ходе вече у здания Верховной Рады сообщил, что обжаловал приказ президента о потере украинского гражданства в Высшем административном суде Украины. Третьей стороной по иску заявлена Госмиграционная служба Украины.12 февраля Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. 14 февраля политик прибыл в Нидерланды.На заседании 23 марта коллегия Кассационного административного суда удовлетворила ходатайства адвокатов Саакашвили о вызове в суд трех сотрудников ГМС, однако отказала в вызове Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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