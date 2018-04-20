Международная комиссия по международной торговле Украины (МКМТ) решила не возбуждать расследование относительно импорта нефтепродуктов, которое могло привести к блокировке поставок топлива и повышению цен на него на внутреннем рынке.

Об этом говорится в решении ведомства, информирует svodka.net.

Ранее ПАО «Укртатнафта» инициировало проведение специального расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья. Речь идет о бензинах и дизтопливе.

Напомним, что в настоящее время в Украине работает только 2 из 7 производителей топлива — Кременчуцкий нефтеперерабатывающий завод и Шебелинский газоперерабатывающий завод.

Рассмотрев приведенные аргументы и приняв во внимание отсутствие резкого и непредвиденного рота импорта, МКМТ приняла решение о нецелесообразности начала спецрасследования. Принимая данное решение, ведомство учло мнение общественности, которое предупреждало о том, что введение барьеров может привести к дестабилизации рынка топлива, возникновению дефицита и резкого роста цен как на топливо, так и на прочие потребительские товары.

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