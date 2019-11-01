32-річна зірка - найбільш затребувана і відома модель plus-size, яка пропагує бодіпозитив і любов до свого тіла. П'ять років тому це стало не тільки справжньою сенсацією, але і психологічною підмогою для багатьох дівчат по всьому світу. У 2017 році Ешлі стала першою моделлю plus-size, яка взяла судьба в модному показі нарівні з іншими супермоделями. В американському ELLE Грем розповіла про своє ставлення до життя, сексу і плани на майбутнє.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ELLE Magazine (@elleusa) 9 Січ 2019 р. о 6:10 PST



ПРО СЕКС

Я вірю, що секс дійсно корисний для здоров'я. Ми з чоловіком намагаємося частіше займатися любов'ю, тому що це піднімає настрій і впливає на загальний тонус життя. Я відчуваю себе щасливішою, енергійнішою і активнішою... і не хочу цього приховувати.



ПРО ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ

Нещодавно я запустила власний проект «Велика справа», в якому проводжу інтерв'ю з найцікавішими і харизматичними людьми. Мені важливо доносити до аудиторії, що найголовніше - бути собою і ніколи собі не зраджувати, ставитися до життя простіше і з інтересом. Впевнена, що підкасти - це нове телебачення мого покоління, і вони здатні перевернути світ.

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