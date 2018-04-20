18 апреля Оболонский районный суд, рассматривающий дело о государственной измене Виктора Януковича, заслушал свидетеля защиты — народного депутата Оппозиционного блока Михаила Добкина.

Михаил Добкин в украинской политике уже 20 лет. В 1998-м он стал депутатом Харьковского городского совета. В 2002-м был избран депутатом Верховной Рады. Через четыре года — мэром Харькова, а потом Виктор Янукович назначил его председателем Харьковской областной государственной администрации.

Всеукраинскую узнаваемость он получил благодаря интернету. В 2007 году на YouTube неизвестные залили запись его видеообращение к избирателям. Общение с Геннадием Кернесом, который тоже стал звездой этого видео, разошлось на цитаты и получи миллионы просмотров.

Но во время Майдана, Добкин уже не шутил. Он был против революции, за «Беркут» и принял в Харькове Януковича, после его бегства из Киева. До сих пор окончательно не установлена ​​роль Добкина во время событий весны 2014-го года, когда сепаратисты посягали и на Харьков.

Отвлечение на пророссийские митинги, не помешали Добкину принять участие в президентских и парламентских выборах 2014-го года. На президентских он получил лишь 3% голосов.

После революции, в Верховную Раду попал не только Михаил Добкин, но и его родной брат Дмитрий. Оба стали депутатами «Оппозиционного блока».

Дмитрий Добкин, время от времени удивляет всех своим поведением в сессионном зале. Даже пошли слухи, что он, вероятно, употребляет наркотические вещества. В качестве публичного спикера он все равно не выступает. Это задача для его брата.

В 2017-м, Михаил Добкин, который не является топ-политиком, а скорее политическим призраком прошлого, снова попал в новости. Летом депутаты сняли с него неприкосновенность и даже поддержали его задержание и арест. И очень быстро прежний мэр Харькова вышел под залог. Часть залога — 30 млн грн — за него внес депутат «Оппозиционного блока» Вадим Новинский. А другую часть — 20 млн, прежний чиновник Януковича Борис Колесников.

Генеральная прокуратура подозревает Добкина в ряде преступлений по выделению земельных участков в Харькове. Но расследование прокуратуры, как показывает пример Новинского, с которого тоже сняли неприкосновенность еще зимой 2016 года, могут длиться годами.

В октябре же прошлого года, Михаил Добкин заявил, что выходит из состава «Оппозиционного блока». Ему не понравилось то, что часть «оппоблоковцев» голосовали за закон о судебной реформе. Но, пожалуй, депутат уже успокоился, поскольку до сих пор остается в составе фракции.

В феврале же этого года, Михаил Добкин заявил о создании собственного политического проекта — «Христианские социалисты» и о том, что из Харькова он переезжает в Киев.

Сознательно или нет, но Добкин поставил себя в один ряд с другими маргинальными политиками. Илья Кива, прежний советник главы МВД Арсена Авакова, заявляет, что именно он главный социалист и возглавляет Социалистическую партию Украины. А народный депутат Сергей Каплин, которого активно раскручивает телеканал «Интер» и которого эксперты называют проектом Сергея Левочкина, говорит, что социалист вовсе не Кива, а Каплин. Он даже заявил об объединении нескольких социалистических движений.

На самом деле, Добкин, Кива и Каплин хотят завоевать сердца тех, кто когда-то голосовал за коммунистов. А Добкину еще и желательно напомнить о себе электорату бывшей Партии регионов. Прогнозирую, что эти трое будут баллотироваться на президентских выборах в следующем году. Хотя у них точно нет никаких шансов вырваться во второй тур. Но это возможность засветиться перед парламентскими выборами.

А теперь расскажу, почему Михаила Добкина я выбрала для записи этого блога. Он не имеет особого политического влияния, разве что попадает иногда в новости.

Например, сейчас, когда пришел давать показания в Оболонский суд. Меня очень поразила электронная декларация этого депутата за прошлый год. Оказывается, у него есть целый запас огнестрельного оружия, который насчитывает 18 единиц. Это ружья и карабины с оптическими прицелами.

А еще семья Добкина в прошлом году существенно пополнила свой автопарк и приобрела сразу пять дорогих автомобилей за один день. У Добкина есть еще 2 млн грн, $300 тыс. и 300 тыс. евро наличными. Немалые деньги есть и у его жены.

Но поразили меня больше только не эти миллионы. В прошлом году Харьковский городской совет выплатила Добкину 192 тысячи гривен. Он получил стипендию почетного гражданина Харькова. Зачем человеку, который имеет десятки миллионов наличными, еще деньги городской общины Харькова, я не понимаю. Как и то, что делал Добкин в украинской политике последние 20 лет.

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